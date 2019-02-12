Написать статью - Масло антарктического криля. Статья идет на блог о народной медицине и красоте. Техническое задание структурировано и понятно. Стоимость 70 руб. 1000 знаков без пробелов.
Копирайтинг12 заявок
Закрыт
5 лет назад
Написать статью - Масло антарктического криля. Статья идет на блог о народной медицине и красоте. Техническое задание структурировано и понятно. Стоимость 70 руб. 1000 знаков без пробелов.
Написать статью о шиповнике. Оплата 60 р. 1000 зн. Кол-во знаков 10 тыс. без пробелов.