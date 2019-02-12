vika1976

Виктория Яковенко vika1976

 
47 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
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  • Написать статью.

    Написать статью - Масло антарктического криля. Статья идет на блог о народной медицине и красоте. Техническое задание структурировано и понятно. Стоимость 70 руб. 1000 знаков без пробелов.

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад