Здравствуйте!
Вам не кажется, что все заявки кандидатов похожи друг на друга? Давайте, я попробую заинтересовать вас другим способом.
Причины выбрать меня исполнителем:
1. Результат 100%. Вы получите готовый лендинг, начнёте принимать заявки клиентов и продавать свои продукты/услуги.
2. Всегда на связи. Я на связи большую часть времени суток, поэтому оперативно отвечаю на ваши сообщения в процессе работы.
3. Визуальный результат. Процесс работы над проектом для вашего удобства я загружу на тестовый сервер — вы увидите не макет или рисунок, а свой будущий полноценный сайт с рабочими кнопками и формами.
4. Ваши корректировки. Я постараюсь сделать всё отлично с первого раза, но если вам что-то не понравится, я буду вносить правки, пока вы не скажете «Меня всё устраивает».
Если вы дочитали до конца, значит, уже заинтересовались моим предложением.Прямо сейчас, пока вы думаете, ваши потенциальные клиенты уходят к конкурентам.