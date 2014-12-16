html верстальщик удаленно
-Работаю с базовыми пакетами Adobe Photoshop, Corel Draw, Macromedia Dreamweaver, Macroмеdia Flash;
-Создания Web-сайтов;
-Создание Flash баннеров;
-Web дизайн, а именно разработка дизайна(включая Flash баннеры);
-Создание буклетов, логотипов, флаеров, баннеров;
-Верстка сайта(html,css,css3,javascript,Jquery,.htaccess,.htpasswd,ftp,php(начальные знания).
Я обладаю чувством собранности, ответственности. Являюсь творческим и креативным человеком. Имею логическое и аналитическое мышление.
Образование: Высшее (Экономическое)
Знание языков: Русский, Латышский, Английский
Ищу удаленную работу. Мои работы Вы можете увидеть в моем портфолио.
HTML-верстка
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