html верстальщик удаленно

-Работаю с базовыми пакетами Adobe Photoshop, Corel Draw, Macromedia Dreamweaver, Macroмеdia Flash;

-Создания Web-сайтов;

-Создание Flash баннеров;

-Web дизайн, а именно разработка дизайна(включая Flash баннеры);

-Создание буклетов, логотипов, флаеров, баннеров;

-Верстка сайта(html,css,css3,javascript,Jquery,.htaccess,.htpasswd,ftp,php(начальные знания).

Я обладаю чувством собранности, ответственности. Являюсь творческим и креативным человеком. Имею логическое и аналитическое мышление.

Образование: Высшее (Экономическое)

Знание языков: Русский, Латышский, Английский

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