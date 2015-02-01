vika_topalo

Языки:
Английский (продвинутый).
Немецкий (продвинутый).
Русский (свободно).
Украинский (средний).
Образование:
2014-2010 – КГПУ. Специальность – прикладная лингвистика, перевод. Языки: немецкий, английский.
2014 – стажер-журналист App2top.ru(мобильные игры, мобильные приложения, аналитика, продажи).
2013 – языковая школа IIK Düsseldorf,Germany.
Опыт работы:
2014 – переводчик, локализация игрыдля Vogster Entertainment
2013-2014– PR-менеджер, SMM-менеджер, копирайтер. КомпанияAdguard (программное обеспечение).
2012-2013– копирайтер на сайте mailout.ru (Темы: email-маркетинг, case-studies. B2).
2011-2013 – переводчик, компания ABBYY Language Services.
2012– копирайтер, написание статей для различных ресурсов на игровую тематику
(анонсы и прохождения игр, игры для консоли Ouya, история создания приставки).
2011-2014– копирайтер, сайт http://imarketolog.ru/ (реклама,PR).