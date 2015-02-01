vika_topalo

Виктория vika_topalo

 
30 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Переводы, статьи, обзоры, дайджесты

Языки:

 

Английский (продвинутый).

Немецкий (продвинутый).

Русский (свободно).

Украинский (средний).

 

Образование:

 

2014-2010 – КГПУ. Специальность – прикладная лингвистика, перевод. Языки: немецкий, английский.

2014 – стажер-журналист App2top.ru(мобильные игры, мобильные приложения, аналитика, продажи).

2013 – языковая школа IIK Düsseldorf,Germany.

Опыт работы:

 

2014 – переводчик, локализация игрыдля Vogster Entertainment

 

2013-2014– PR-менеджер, SMM-менеджер, копирайтер. КомпанияAdguard (программное обеспечение).

 

2012-2013– копирайтер на сайте mailout.ru (Темы: email-маркетинг, case-studies. B2). 

 

2011-2013 – переводчик, компания ABBYY Language Services.

 

2012– копирайтер, написание статей для различных ресурсов на игровую тематику

(анонсы и прохождения игр, игры для консоли Ouya, история создания приставки).

 

2011-2014– копирайтер, сайт http://imarketolog.ru/ (реклама,PR).