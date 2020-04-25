Виктория Васильева vika_vasilyeva25vika_vasilyeva25
37 летРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Веб-дизайнер
Вы имеете свой бизнес и хотите увеличить поток клиентов из Instagram,ВК и других соц.сетей но не знаете как?Меня зовут Васильева Виктория.
Я Веб-дизайнер.
Занимаюсь дизайном лендингов соцсетей и сайтов.
Моя задача - привлечь как можно больше реальных клиентов,используя дизайн.
Главное для меня продемонстрировать результат.
Я постоянно увеличиваю свои навыки при помощи прохождения обучения.
Занимаюсь:
-Оформление соц.сетей
-Инсталендинг
-Полиграфия (открытки,календари на любые праздники в том числе к Новому году)
-Дизайн сайтов
-Рекламные баннеры.
-Обработка фотографийВообще я работаю с душой, проникаюсь той сферой, которой занимаюсь. Изучаю её. Ищу то, что может заинтересовать и зацепить клиента.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Оформление аватарки и актуальных сторис в Instagra27 просмотров
- Оформление лендинга в Instagram30 просмотров
- Сайт визитка, интернет магазин30 просмотров
- Художественная обработка фотографий45 просмотров
- Баннер для сайта и обложка группы ВК48 просмотров