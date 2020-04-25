Веб-дизайнер

Вы имеете свой бизнес и хотите увеличить поток клиентов из Instagram,ВК и других соц.сетей но не знаете как?Меня зовут Васильева Виктория.

Я Веб-дизайнер.

Занимаюсь дизайном лендингов соцсетей и сайтов.

Моя задача - привлечь как можно больше реальных клиентов,используя дизайн.

Главное для меня продемонстрировать результат.

Я постоянно увеличиваю свои навыки при помощи прохождения обучения.

Занимаюсь:

-Оформление соц.сетей

-Инсталендинг

-Полиграфия (открытки,календари на любые праздники в том числе к Новому году)

-Дизайн сайтов

-Рекламные баннеры.

-Обработка фотографийВообще я работаю с душой, проникаюсь той сферой, которой занимаюсь. Изучаю её. Ищу то, что может заинтересовать и зацепить клиента.