vika_wintour

Рерайтер новостей на различную тематику (опыт - 1 год)

Меня зовут Вика, мне 25.

Почти профессиональный журналист-рерайтер новостей на различную тематику, преимущественно, развлекательную. Работала на новостных сайтов.

Ответственная, делаю высокий процент уникальности, так как все время ищу побольше материала, и когда русскоязычные издания молчат, не боюсь работать с англоязычным первоисточником. Слежу за соцсетями, трендами и знаю, что интересно сегодняшнему молодому поколению - миллениалам.

Журналист-рерайтер новостей о зарубежном шоу-бизе ( том числе, обзоры мероприятий и рецензии на сериалы и кино) на wordyou.ru, с ноября 2016 года.

Журналист-рерайтер новостной ленты на Grazhdanin.in.ua, с августа 2016 года.

Также работала менеджером по рекламе и имею опыт в копирайтинге продающих текстов.

Будучи студенткой юрфака, помогала одногруппникам и студентам младших курсов в написании курсовых работ (конституционное, административное, международное гуманитарное право).

Опыт работыОбразование

Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, юридический факультет, дневное отделение, магистратура.

Дополнительная информация

Владение русским и украинским языками свободно, английским Upper-Intermediate.

Уверенный опытный пользователь ПК: ОС Windows, Microsoft Office, Word Press.

Личные качества: стрессоустойчивость, усидчивость, постоянный поиск нового и более интересного в сети, такого, о котором мало, кто написал, инициативность, быстрое усвоение нового.