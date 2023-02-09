vikabehun1

РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ

Всем привет, меня зовут Виктория, я выполняю работы по следующим направлениям:

- предпринимательство, торговля и биржевая деятельность;

- психология;

- философия;

- право;

- маркетинг;

- менеджмент;

- туризм;

– экология и т. д.

Имею опыт по написанию:

- курсовых работ;

- рефератов;

- докладов;

- конспектов;

- эссе;

- тезисов;

- презентаций;

- тестов;

- статей;

- контрольных работ;

и многие другие форматы.

Выполню вашу работу качественно и вовремя. Стоимость зависит от сложности, вида и дедлайна.

Обо мне:

- заканчиваю 4 курс бакалавра по специальности "Биржевое и таможенное дело";

- опыт работы больше 1 года в компании по написанию студенческих работ ;

- работаю оперативно, несу ответственность за результат своей работы;

- всегда на связи.



Email: [email protected]

Telegram: Vikaaa666

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