vikabehun1

Всем привет, меня зовут Виктория, я выполняю работы по следующим направлениям:
- предпринимательство, торговля и биржевая деятельность;
- психология;
- философия;
- право;
- маркетинг;
- менеджмент;
- туризм;
– экология и т. д.
Имею опыт по написанию:
- курсовых работ;
- рефератов;
- докладов;
- конспектов;
- эссе;
- тезисов;
- презентаций;
- тестов;
- статей;
- контрольных работ;
и многие другие форматы.
Выполню вашу работу качественно и вовремя. Стоимость зависит от сложности, вида и дедлайна.
Обо мне:
- заканчиваю 4 курс бакалавра по специальности "Биржевое и таможенное дело";
- опыт работы больше 1 года в компании по написанию студенческих работ ;
- работаю оперативно, несу ответственность за результат своей работы;
- всегда на связи.
Email: [email protected]
Telegram: Vikaaa666
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