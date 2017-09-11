набор и разработка инструкций по безопасности и охране труда, технологических регламентов и карт

Разрабатываю технологические регламенты, карты, инструкции по безопасности и охране труда, планов ликвидации аварии, инструкций по пожарной безопасности в области грузоподъемных механизмов, сосудов, работающих под давление, трубопроводы пара и горячей воды, компрессорные установки, теплоиспользующие установки, водогрейные и паровые котлы, газ в чёрной металлургии, продукты разделения воздуха, пожарная безопасность, электробезопасность.