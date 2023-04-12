vikak1808gmailco

Швидкий та якісний підбір персоналу

JOB.ZP

Ми допомагаємо в пошуку персоналу

Умови співпраці

1. Ми не беремо передоплату, ви нам сплачуєте, коли співробітник заробляє для Вас гроші.

Вартість наших послуг: 50% від місячної заробітної плати кандидата.

Виплата проводиться двома частинами:

25% в перший робочий день кандидата.

25% після проходження випробувального терміну кандидатом.

Масовий підбір персоналу обговорюється індивідуально

2. Працюємо з різними вакансіями від робочого персоналу до ТОП менеджерів.

Ми працюємо з такими компаніями як:

Klion group ТМ «Veladis»;

Стоматологічна студія «SMILE»;

Фірма «Оліс ЛТД»;

ТОВ «НАДЄЖДА Л» (Криворізький дріжджовий завод);

ТОВ «Лесаффр Україна» м. Київ;

ТМ «Патріот»;

ТОВ « Neomed» (Медичні центри «Мати та дитина»).

Наші контакти: Тел. 050 292 84 43 (VIBER) Вікторія

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