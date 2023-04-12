vikak1808gmailco

Вікторія vikak1808gmailcovikak1808gmailco
JOB.ZP
Ми допомагаємо в пошуку персоналу
Умови співпраці
1. Ми не беремо передоплату, ви нам сплачуєте, коли співробітник заробляє для Вас гроші.
Вартість наших послуг: 50% від місячної заробітної плати кандидата.
Виплата проводиться двома частинами:
25% в перший робочий день кандидата.
25% після проходження випробувального терміну кандидатом.
Масовий підбір персоналу обговорюється індивідуально
2. Працюємо з різними вакансіями від робочого персоналу до ТОП менеджерів.
Ми працюємо з такими компаніями як:
Klion group ТМ «Veladis»;
Стоматологічна студія «SMILE»;
Фірма «Оліс ЛТД»;
ТОВ «НАДЄЖДА Л» (Криворізький дріжджовий завод);
ТОВ «Лесаффр Україна» м. Київ;
ТМ «Патріот»;
ТОВ « Neomed» (Медичні центри «Мати та дитина»).
Наші контакти: Тел. 050 292 84 43 (VIBER) Вікторія
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