vikanaprudy

Виктория Лебедева vikanaprudyvikanaprudy
26 летРоссия/Ярославль
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Дизайнер презентаций
Дизайн – это лицо вашей компании.
Именно он может заинтересовать посетителя и превратить его в вашего клиента
Доброго времени суток!
Меня зовут Виктория, мне 24 года и я из Ярославля!
Я - начинающий дизайнер презентаций в формате PowerPoint, работаю с Illustraror и PS
p.s. имеется сертификат об окончании обучение в Bonnie&Slide
Готова нарабатывать с вами портфолио и раз за разом повышать уровень качества, помогая вам в визуальном представлении продуктов!
Есть вопросы и предложения? Давайте созвонимся и все обсудим
Мои контакты для связи:
Работаю 5/2 с Пн. по Пт. с 10:00 - 19. 00 (по Московскому времени).
(но если вам работа нужна прям срочно - то для вас я буду работать и ночью)
Telegram - https://t.me/vikateach
Whatsapp/viber - +79605427615
Я против войны в Украине!