vikanaprudy

Дизайнер презентаций

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– это лицо вашей компании.

Именно он может заинтересовать посетителя и превратить его в вашего клиента

Доброго времени суток!

Меня зовут Виктория, мне 24 года и я из Ярославля!

Я - начинающий дизайнер презентаций в формате PowerPoint, работаю с Illustraror и PS

p.s. имеется сертификат об окончании обучение в Bonnie&Slide

Готова нарабатывать с вами портфолио и раз за разом повышать уровень качества, помогая вам в визуальном представлении продуктов!

Есть вопросы и предложения? Давайте созвонимся и все обсудим

Мои контакты для связи:

Работаю 5/2 с Пн. по Пт. с 10:00 - 19. 00 (по Московскому времени).

(но если вам работа нужна прям срочно - то для вас я буду работать и ночью)

Telegram - https://t.me/vikateach

Whatsapp/viber - +79605427615