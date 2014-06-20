Виктория Смоловская vikasmolvikasmol
52 годаРоссия/Санкт-Петербург
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Менеджер на дому
Ищу работу по обзвону юридических лиц, с целью привлечения клиентов для Вашего бизнеса.
Работать могу с 14.00-19.00 часов на дому, в зависимости от Вашего предложения.
Также рассылка коммерческих предложений по факсу и e-mail.
ПК-пользователь(WORD,EXCEL)
Есть интернет, факс, принтер, сканер.
Опыт в телемаркетинге 7 лет.
Сетевой маркетинг и страхование не предлагать!!!
Оплата: оклад+%
Действие аккаунта приостановлено!