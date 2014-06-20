Менеджер на дому

Ищу работу по обзвону юридических лиц, с целью привлечения клиентов для Вашего бизнеса.

Работать могу с 14.00-19.00 часов на дому, в зависимости от Вашего предложения.

Также рассылка коммерческих предложений по факсу и e-mail.

ПК-пользователь(WORD,EXCEL)

Есть интернет, факс, принтер, сканер.

Опыт в телемаркетинге 7 лет.

Сетевой маркетинг и страхование не предлагать!!!

Оплата: оклад+%