По образования я театральный режиссер.

Но жизнь сложилась так, что большую часть своей жизни я посвятил журналистике.

В последние годы я работал в одной московском медицинском центре, который занимается проблемами речи. На протяжении нескольких лет я вел четыре блога этого центра,

http://www.stammering.ru/

http://www.constudio.ru/

http://www.zaikanie.net.ua/

http://zaikanie.livejournal.com/

для которых написал более трехсот оригинальных статей на темы психологии голоса, заикания, дизартрии под ником Vik.

В 2008 году в издательстве "Наука и техника" г. Санкт-Петербург вышла моя книга "Заикание.NET", в которой в доступной форме описываются все методы лечения заикания, которыми пользовалось человечество и которые, разумеется, я сумел найти.

Писать люблю и умею. Судя по отзывам на блогах читателям нравится мой немного ироничный стиль изложения.

В 2010 году занимался изготовлением маленьких мультипликационных роликов для сайта stammering.ru, которые дополняли, или оттеняли информацию, размещенную на странице.