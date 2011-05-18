По образования я театральный режиссер.
Но жизнь сложилась так, что большую часть своей жизни я посвятил журналистике.
В последние годы я работал в одной московском медицинском центре, который занимается проблемами речи. На протяжении нескольких лет я вел четыре блога этого центра,
http://zaikanie.livejournal.com/
для которых написал более трехсот оригинальных статей на темы психологии голоса, заикания, дизартрии под ником Vik.
В 2008 году в издательстве "Наука и техника" г. Санкт-Петербург вышла моя книга "Заикание.NET", в которой в доступной форме описываются все методы лечения заикания, которыми пользовалось человечество и которые, разумеется, я сумел найти.
Писать люблю и умею. Судя по отзывам на блогах читателям нравится мой немного ироничный стиль изложения.
В 2010 году занимался изготовлением маленьких мультипликационных роликов для сайта stammering.ru, которые дополняли, или оттеняли информацию, размещенную на странице.