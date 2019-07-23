Создание сайтов, веб-разработка, Drupal, Yii2, jQuery, Ajax, скрипты, онлайн-калькуляторы
График работы: с 8:00–18:00 по Москве, понедельник - пятница.
Навыки: PHP5, MySQL, JavaScript, AJAX, JQuery, HTML, CSS
CMS: Drupal
FrameWork: Yii2, jQuery, Bootstrap.
Сам я программист. Могу делать скрипты на PHP, JS, JQuery и пр., модули к Drupal, разработка сайтов на Drupal и Yii2.
Не дизайнер. Но по готовому дизайну сверстать и натянуть тему смогу,
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Портфолио
- FastStone Image Viewer153 просмотра
- Bio-Ritm.Ru267 просмотров