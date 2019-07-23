Создание сайтов, веб-разработка, Drupal, Yii2, jQuery, Ajax, скрипты, онлайн-калькуляторы

График работы: с 8:00–18:00 по Москве, понедельник - пятница.

Навыки: PHP5, MySQL, JavaScript, AJAX, JQuery, HTML, CSS

CMS: Drupal

FrameWork: Yii2, jQuery, Bootstrap.

Сам я программист. Могу делать скрипты на PHP, JS, JQuery и пр., модули к Drupal, разработка сайтов на Drupal и Yii2.

Не дизайнер. Но по готовому дизайну сверстать и натянуть тему смогу,