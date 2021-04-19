Дизайн
Свободное владение ПК -Word, Excel, Internet, Adobe Photoshop, Corel Draw, Illustrator, Аrсhi CAD, 3d MaxVRay.
Опыт работы более 10 лет.
Замеры, разработка дизайна интерьера, чертежи, визуализация, подбор отделочных и строительных материалов. (знание нормативных документов СНиП, ДБН).
Стараюсь помогать воплотить мечту клиента в реальность, сделать мир ярче, окружающее нас пространство прекрасней, оргономичнее, интереснее, чтоб каждый заказчик с удовольствим приходил в свой дом или на работу.
Портфолио
- Ванная комната14 просмотров
- Квартира 3-х комнатная С-Петербург20 просмотров
- Офис Славянск19 просмотров
- Офис "IVS" Краматорск43 просмотра
- Квартира 2-х комнатная С-Петербург25 просмотров