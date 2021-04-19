Дизайн

Свободное владение ПК -Word, Excel, Internet, Adobe Photoshop, Corel Draw, Illustrator, Аrсhi CAD, 3d MaxVRay.

Опыт работы более 10 лет.

Замеры, разработка дизайна интерьера, чертежи, визуализация, подбор отделочных и строительных материалов. (знание нормативных документов СНиП, ДБН).

Стараюсь помогать воплотить мечту клиента в реальность, сделать мир ярче, окружающее нас пространство прекрасней, оргономичнее, интереснее, чтоб каждый заказчик с удовольствим приходил в свой дом или на работу.