Индивидуальный дизайн для ваших лэндингов и других веб-приложений.

Обо мне:

Привет, меня зовут Viki, я начинающий веб-дизайнер, готовая помочь вам с созданием крутого и стильного, а главное уникального дизайна для любых видов веб-приложений, будь то интернет-магазин, лэндинг, или даже квиз-сайт, разработаю мобильную версию вашего дизайна. Реализую свои проекты в приложении Figma, согласно вашим предпочтениям и задумкам, заказы выполню в обговоренные, но в тоже время короткие сроки, проконсультирую вас абсолютно бесплатно, и уже через пару дней у вас будет ваш собственный качественный дизайн.