vikilancer

Виктория vikilancer

 
19 лет
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Индивидуальный дизайн для ваших лэндингов и других веб-приложений.

Обо мне:
Привет, меня зовут Viki, я начинающий веб-дизайнер, готовая помочь вам с созданием крутого и стильного, а главное уникального дизайна для любых видов веб-приложений, будь то интернет-магазин, лэндинг, или даже квиз-сайт, разработаю мобильную версию вашего дизайна. Реализую свои проекты в приложении Figma, согласно вашим предпочтениям и задумкам, заказы выполню в обговоренные, но в тоже время короткие сроки, проконсультирую вас абсолютно бесплатно, и уже через пару дней у вас будет ваш собственный качественный дизайн.

Портфолио

Дизайн сайтов
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$12/час
от $25от 3 дней
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