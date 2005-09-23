Индивидуальный дизайн для ваших лэндингов и других веб-приложений.
Обо мне:
Привет, меня зовут Viki, я начинающий веб-дизайнер, готовая помочь вам с созданием крутого и стильного, а главное уникального дизайна для любых видов веб-приложений, будь то интернет-магазин, лэндинг, или даже квиз-сайт, разработаю мобильную версию вашего дизайна. Реализую свои проекты в приложении Figma, согласно вашим предпочтениям и задумкам, заказы выполню в обговоренные, но в тоже время короткие сроки, проконсультирую вас абсолютно бесплатно, и уже через пару дней у вас будет ваш собственный качественный дизайн.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Пример лендинга в 1 блок2 просмотра
- Пример десктопной версии магазина1 просмотр
- Пример мобильной версии интернет-магазинанет просмотров
- Визитканет просмотров
Дизайн сайтов
нет отзывов
$12/час
от $25от 3 дней
нет рейтинга