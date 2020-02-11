Перевод, транскрибация (Русский, Английский)

﻿ ﻿Добрый день!

﻿С интересом занимаюсь устными и письменными переводами, могу транскрибировать текст из видео, аудио.

﻿Владею уровнем английского B2/C1.

﻿Чем могу подтвердить? Почему стоит выбрать именно меня в качестве исполнителя?

1. Предыдущий опыт работы

﻿При работе в сети магазинов одежды занималась составлением деловых писем от русскоговорящего начальства англоговорящему, личной перепиской между разными уровнями начальства, многочасовым устным переводом при приезде высшего руководства и аудиторов в магазин.

﻿В результате улучшилась коммуникация между разными уровнями руководства, удалось достичь большей лояльности высшего начальства и аудиторов к магазину, где я работала.

2. Текущая работа

﻿Работа с финансовой отчётностью на английском языке, рассылка коммерческих предложений на английском языке, коммуникация с преподавателями-носителями английского по вопросам их работы и жизнедеятельности, преподавание уроков русского иностранцам, ведение инстаграма организации на английском языке.

﻿Благодаря исполнению данных обязанностей удаётся освобождать руководителя организации от рутинных задач и в то же время обращать больше его внимания на ошибки и недочёты в вышеуказанных областях, регулярно повышать свой уровень английского за счёт устного и письменного общения с преподавателям-носителями из разных англоговорящих стран.

3. Личные отношения и интересы

﻿Сожительствую с англоговорящим человеком, помогаю ему переводить служебные сообщения с английского на русский и наоборот. Это помогло мне пополнить словарный запас по теме строительства.

﻿Смотрю зарубежные фильмы и сериалы только на английском языке, благодаря чему понимаю, какие изменения претерпевает язык от года к году, усваиваю лексику по самым разным темам и сленг.

4. Личные качества

﻿Люблю учиться и достигать совершенства в изучаемом. Пунктуальна. По оценкам прошлых работодателей, обладаю повышенным чувством ответственности.

Я - начинающий фрилансер, поэтому мои расценки приятно Вас удивят.

Примеры письменных переводов - по запросу.