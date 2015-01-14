Переводчик английского, немецкого и польского языков

Опытный переводчик английского, немецкого и польского языков.

Гид-переводчик

Имею большой опыт работы с документацией и текстами на иностранных языках, в сфере устных переводов, сопровождении экскурсионных групп.

Контактные телефоны:

+380 99 4442328

+38093 944 05 28

+380 474435990

e-mail: [email protected]

Skype: strelok4361

Знание языков:

Украинский — родной

Русский — свободно владею

Английский — свободно владею

Немецкий — свободно владею

Польский — свободно владею