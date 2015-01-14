Переводчик английского, немецкого и польского языков
Опытный переводчик английского, немецкого и польского языков.
Гид-переводчик
Имею большой опыт работы с документацией и текстами на иностранных языках, в сфере устных переводов, сопровождении экскурсионных групп.
Контактные телефоны:
+380 99 4442328
+38093 944 05 28
+380 474435990
e-mail: [email protected]
Skype: strelok4361
Знание языков:
Украинский — родной
Русский — свободно владею
Английский — свободно владею
Немецкий — свободно владею
Польский — свободно владею
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нет отзывов
$3/час
от $10от 1 дня
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