Обработка цифровых фотографий
Обрабатываю цифровые фотографии (монтаж, коллаж, карикатуры, ретушь, коррекция, создание рамок и виньеток, художественная доводка фотографий).
Примерные цены на услуги:
Надпись на фотографии-5р
Ретуширование фотографии
1 категории -25р
2 категории-60р
3 категории-100р
Удаление / Восстановление объектов -60р
Монтаж-100р
Переделка черно-белой или выцветшей фотографии в цветную
для 1 объекта -60р
для 2 объектов-120р
для 3 и более объектов-200р
Замена фона фотографии-35р
Открытка из фотографии-30р
Удаление эффекта красных глаз-5р
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