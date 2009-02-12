Обработка цифровых фотографий

Обрабатываю цифровые фотографии (монтаж, коллаж, карикатуры, ретушь, коррекция, создание рамок и виньеток, художественная доводка фотографий).

Примерные цены на услуги:

Надпись на фотографии-5р

Ретуширование фотографии

1 категории -25р

2 категории-60р

3 категории-100р

Удаление / Восстановление объектов -60р

Монтаж-100р

Переделка черно-белой или выцветшей фотографии в цветную

для 1 объекта -60р

для 2 объектов-120р

для 3 и более объектов-200р

Замена фона фотографии-35р

Открытка из фотографии-30р

Удаление эффекта красных глаз-5р