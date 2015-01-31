Мои интересы в программировании:

хранение и вывод информации из базы данных, удобный поиск на сайте.

Используемые технологии:

в-основном: PHP, MySQL;

частенько: JavaScript (приеимущественно, JQuery->Ajax);

само собой: HTML, CSS;

иногда: XML.

Мне нравится использовать простой код. Я хочу, чтобы дети больше контактировали с родителями, и поэтому пишу так, чтобы, если вы захотите, ваш ребенок при минимальном вникании в программирование смог бы быстро начать поддерживать и модернизировать сайт совместно с вами.