Приветствую, на связи Виктория. Позиционирую себя как личного помощника. Но благодаря множеству знаний и навыков, которые необходим для этой специальности могу выполнять различные задания. Такие, как:
- Дизайн (баннеры, презентации, чек-листы, гайды, посты и т.д.)
- Оформляю профили в Инстаграм (полная упаковка, аудит, визуал, сторис мейкинг, обложки для актуального)
- Веб дизайн на платформе LP
- Ведение телеграм каналов
- Работа с блогерами в Инстаграме
- Работа с программами Microsoft Office
Я безумно активный работник, если чего-то не знаю - узнаю, что-то не умею - спрошу как. Мой ритм жизни очень насыщенный, по этому для меня не будет проблемой брать несколько проектов сразу. Творческая, инициативная,
могу найти контакт с практически любым человеком.
Готова начинать работу, дайте только знать!
С уважением, жду ваше предложение!