Приветствую, на связи Виктория. Позиционирую себя как личного помощника. Но благодаря множеству знаний и навыков, которые необходим для этой специальности могу выполнять различные задания. Такие, как:

Дизайн (баннеры, презентации, чек-листы, гайды, посты и т.д.)

Оформляю профили в Инстаграм (полная упаковка, аудит, визуал, сторис мейкинг, обложки для актуального)

Веб дизайн на платформе LP

Ведение телеграм каналов

Работа с блогерами в Инстаграме

Работа с программами Microsoft Office

Я безумно активный работник, если чего-то не знаю - узнаю, что-то не умею - спрошу как. Мой ритм жизни очень насыщенный, по этому для меня не будет проблемой брать несколько проектов сразу. Творческая, инициативная,

могу найти контакт с практически любым человеком.

Готова начинать работу, дайте только знать!

С уважением, жду ваше предложение!