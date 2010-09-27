viktor-ku

Виктор Виктор viktor-ku

 
47 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Дизайн, верстка

Знания в области рекламы и маркетинга:

Профессиональное владение программами верстки и создания векторной и растровой графики и иллюстраций Adobe InDesign, Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel Draw, Corel Painter.

Знание издательских и типографских процессов и технологий печатного производства :полиграфия, широкоформатная и интерьерная печать.

Профессиональное владение программами для создания дизайна пространственной среды (интерьер, дизайн выставочных стендов и наружной рекламы): ArchiCAD, 3ds Max7

InDesignIllustratorArchiCADPhotoshop
Портфолио
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Баннеры
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от $1000
от 1 дня
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Верстка полиграфии
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от $2000
от 1 дня
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Дизайн продукции
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от $2000
от 1 дня
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Интерьеры и Экстерьеры
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от $5000
от 4 дней
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Логотипы и Знаки
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от $2000
от 3 дней
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Наружная реклама
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от $2000
от 1 дня
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Фирменный стиль
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от $5000
от 4 дней
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