Дизайн, верстка

Знания в области рекламы и маркетинга:

Профессиональное владение программами верстки и создания векторной и растровой графики и иллюстраций Adobe InDesign, Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel Draw, Corel Painter.

Знание издательских и типографских процессов и технологий печатного производства :полиграфия, широкоформатная и интерьерная печать.

Профессиональное владение программами для создания дизайна пространственной среды (интерьер, дизайн выставочных стендов и наружной рекламы): ArchiCAD, 3ds Max7