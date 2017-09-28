viktor_ivanovich

Виктор viktor_ivanovich

 
25 летУкраина/Львов
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Настройка Google AdWords и Yandex.Direct

Настройка Google AdWords

для одностраничного сайта

  • Настройка поисковой рекламы по одной группе товаров/услуге.
  • Настройка ремаркетинга на контекстно-медийную сеть в виде текстовых объявлений и баннеров.
  • Настройка отслеживания конверсий.
  • Сопровождение 7 дней.
Настройка Google AdWords

для интернет-магазина

  • Настройка поисковой рекламы по всем группам товаров (либо по выбранному вам сегменту).
  • Настройка динамического (товарного) ремаркетинга на контекстно-медийную сеть в виде товарных баннеров.
  • Настройка отслеживания конверсий.
  • Сопровождение 7 дней.
Аудит Google AdWords

(анализ и рекомендации)

  • Проверка всех настроек.
  • Анализ эффектиности работы рекламной кампании.
  • Консультация и рекомендации, которые помогут экономить бюджет и привлекать больше клиентов.
Google AdsРекламная кампания