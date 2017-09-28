viktor_ivanovich

Настройка Google AdWords и Yandex.Direct
Настройка Google AdWords
для одностраничного сайта
- Настройка поисковой рекламы по одной группе товаров/услуге.
- Настройка ремаркетинга на контекстно-медийную сеть в виде текстовых объявлений и баннеров.
- Настройка отслеживания конверсий.
- Сопровождение 7 дней.
для интернет-магазина
- Настройка поисковой рекламы по всем группам товаров (либо по выбранному вам сегменту).
- Настройка динамического (товарного) ремаркетинга на контекстно-медийную сеть в виде товарных баннеров.
- Настройка отслеживания конверсий.
- Сопровождение 7 дней.
(анализ и рекомендации)
- Проверка всех настроек.
- Анализ эффектиности работы рекламной кампании.
- Консультация и рекомендации, которые помогут экономить бюджет и привлекать больше клиентов.