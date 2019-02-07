Чертежи в AutoCad (2D, 3D), визуализация проектов, чертежи карандашом вручную

Предлагаю услуги по выполнению чертежей, инженерной графике, 3D-моделирования и других видов работ.

​Чертежи выполняются в программах Autocad, Autodesk Inventor, SketchUp. Также выполняю чертежи для дипломов и курсовых работ.

Предлагаемые услуги по изготовлению чертежей и 3D моделированию: