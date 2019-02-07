Чертежи в AutoCad (2D, 3D), визуализация проектов, чертежи карандашом вручную
Предлагаю услуги по выполнению чертежей, инженерной графике, 3D-моделирования и других видов работ.
Чертежи выполняются в программах Autocad, Autodesk Inventor, SketchUp. Также выполняю чертежи для дипломов и курсовых работ.
Предлагаемые услуги по изготовлению чертежей и 3D моделированию:
- Изготовление чертежей по образцу готовой детали, эскизу или чертежу-образцу;
- Визуализация;
- Оцифровка и перерисовка чертежей с бумаги\скана\фото в электронный формат;
- 3D моделирование;
- Изготовление макетов детали для печати на 3D принтере, а также для изготовления на станке с ЧПУ;
- Инженерная графика, техническое, проекционное, машиностроительное, приборостроительное черчение, разрезы, изометрия;
- Болтовые, винтовые, шпилечные, штифтовые и сварочные соединения;
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Чертежи для практической работы254 просмотра
- 3D моделирование69 просмотров
- 3D моделирование64 просмотра
- 3D моделирование69 просмотров
- 3D моделирование79 просмотров
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга