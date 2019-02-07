viktor_mal

Виктор viktor_mal

 
38 летРоссия/Балашиха
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Чертежи в AutoCad (2D, 3D), визуализация проектов, чертежи карандашом вручную

Предлагаю услуги по выполнению чертежей, инженерной графике, 3D-моделирования и других видов работ. 

​Чертежи выполняются в программах Autocad, Autodesk Inventor, SketchUp. Также выполняю чертежи для дипломов и курсовых работ.

Предлагаемые услуги по изготовлению чертежей и 3D моделированию:

  • Изготовление чертежей по образцу готовой детали, эскизу или чертежу-образцу;
  • Визуализация;
  • Оцифровка и перерисовка чертежей с бумаги\скана\фото в электронный формат;
  • 3D моделирование;
  • Изготовление макетов детали для печати на 3D принтере, а также для изготовления на станке с ЧПУ;
  • Инженерная графика, техническое, проекционное, машиностроительное, приборостроительное черчение, разрезы, изометрия;
  • Болтовые, винтовые, шпилечные, штифтовые и сварочные соединения;
AutoCADSketchUp
Портфолио
Чертежи и Схемы
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$5/час
от $10от 1 дня
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