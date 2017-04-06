viktor_viktor93

Сайт на WP: ovsu.ru Форма: https://yadi.sk/i/BXSLTeAg3Rojca При загрузке больших файлов обрывается их загрузка. Форма связана с Я.Диском и плагином CDBT Tables, куда пишутся данные с формы. Задача: Предложить альтернативный вариант сбора данных с формы и загрузки файлов. Настроить текущий вариант, чтобы не ...