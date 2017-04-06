viktor_viktor93

Сайт на WP: ovsu.ru Форма: https://yadi.sk/i/BXSLTeAg3Rojca При загрузке больших файлов обрывается их загрузка. Форма связана с Я.Диском и плагином CDBT Tables, куда пишутся данные с формы. Задача: Предложить альтернативный вариант сбора данных с формы и загрузки файлов. Настроить текущий вариант, чтобы не ...
- $65Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Открыта вакансия Full stack web developer. Hard Skiils: PHP, MySQL, JS, Bootstrap 3, HTML и CSS. Общие требования к соискателю: быть нацеленным на результат, желать развиваться и прокачивать свои скилы, превосходить ожидания. В случае успешного прохождения испытательного срока, ...Закрыт6 лет назад
Готова верстка проекта. Структура сайта: - Главная (лендинг) - Расписание - Страница образовательного курса - О нас - Контакты Тематика: образовательные услуги (подготовка к экзаменам для школьников) Сайт носит информационный характер. На сайте предоставлена актуальная информация по курсам подготовки. Сущность курса состоит из: - Предмет (ограниченное ...Закрыт7 лет назад
- $68
Готова верстка проекта Структура сайта: - Главная (лендинг) - Мероприятия (аналог блога) - -Страница мероприятия - О нас -Компаниям (лендинг) - Вакансии На данном сайте будут регистрироваться команды. Форма состоит из 36 полей для заполнения участниками команды + 2 поля общего плана. Среди этих полей, ...Закрыт7 лет назад
Необходимо: - Установить тему OpenCart - Выгрузить каталог с сайта-поставщика - Загрузить каталог на сайт - Прикрутить оплату (Робокасса) Сайт поставщика: http://hobbysklad.ru/ На нем мне нужны позиции: с заливкой всех товаров ниже перечисленных! 1.ТВОРЧЕСТВО: а) наборы со стразами алмазная мозайка. б) раскраски по ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт7 лет назад