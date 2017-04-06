viktor_viktor93

Виктор viktor_viktor93

 
34 годаРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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  • Проблема с отправкой файлов через форму

    $65

    Сайт на WP: ovsu.ru Форма: https://yadi.sk/i/BXSLTeAg3Rojca При загрузке больших файлов обрывается их загрузка. Форма связана с Я.Диском и плагином CDBT Tables, куда пишутся данные с формы. Задача: Предложить альтернативный вариант сбора данных с формы и загрузки файлов. Настроить текущий вариант, чтобы не ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Full-stack на долгосрочный проект. Оплата по задачам.

    Открыта вакансия Full stack web developer.  Hard Skiils: PHP, MySQL, JS, Bootstrap 3, HTML и CSS.  Общие требования к соискателю: быть нацеленным на результат, желать развиваться и прокачивать свои скилы, превосходить ожидания.  В случае успешного прохождения испытательного срока, ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLCSSBootstrap
    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Натянуть верстку на WordPress + логика

    Готова верстка проекта. Структура сайта: - Главная (лендинг) - Расписание - Страница образовательного курса - О нас - Контакты Тематика: образовательные услуги (подготовка к экзаменам для школьников) Сайт носит информационный характер. На сайте предоставлена актуальная информация по курсам подготовки. Сущность курса состоит из: - Предмет (ограниченное ...

    WordPressВерстка под WordPress
    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Натяжка верстки на WordPress + форма регистрации

    $68

    Готова верстка проекта Структура сайта: - Главная (лендинг) - Мероприятия (аналог блога) - -Страница мероприятия - О нас -Компаниям (лендинг) - Вакансии На данном сайте будут регистрироваться команды. Форма состоит из 36 полей для заполнения участниками команды + 2 поля общего плана. Среди этих полей, ...

    WordPressВерстка под WordPress
    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Установка темы OpenCart + настройка оплаты

    Необходимо: - Установить тему OpenCart - Выгрузить каталог с сайта-поставщика - Загрузить каталог на сайт - Прикрутить оплату (Робокасса) Сайт поставщика: http://hobbysklad.ru/ На нем мне нужны позиции: с заливкой всех товаров ниже перечисленных! 1.ТВОРЧЕСТВО:  а) наборы со стразами алмазная мозайка.    б) раскраски по ...

    OpenCart
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад