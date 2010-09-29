viktorgreamer

Никак не могу нормально настроить комментарии в контакте. Они почему-то не отображаются никак не пойму. [url=http://xn--b1apmck.xn---60-5cdec1ab1aoqiw2am.xn--p1ai/]ссылка на сайт[/url]
Веб-программирование2 заявки
Закрыт
8 лет назад
Никак не могу нормально настроить комментарии в контакте. Они почему-то не отображаются никак не пойму. [url=http://xn--b1apmck.xn---60-5cdec1ab1aoqiw2am.xn--p1ai/]ссылка на сайт[/url]
Необходимо создать сайт для агентства недвижимости с динамическим обновлением прайс листов. В агентстве есть обновляемые прайс листы в разныых форматах (можем предоставить любой) html, excel, mdb. нужно чтобы они обновлялись в режиме реального времени или хотя ...