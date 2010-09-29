viktorgreamer

Виктор Васильев viktorgreamer

 
40 летРоссия/Великий Новгород
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сайт для агентства недвижимости

    Необходимо создать сайт для агентства недвижимости с динамическим обновлением прайс листов. В агентстве есть обновляемые прайс листы в разныых форматах (можем предоставить любой) html, excel, mdb. нужно чтобы они обновлялись в режиме реального времени или хотя ...

    HTML
    Сайты «под ключ»28 заявок
    Закрыт
    13 лет назад