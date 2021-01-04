Веб-дизайнер по призванию, психолог по образованию

Специализируюсь на дизайне сайтов) Мне 23 года, совмещаю два образования для ВАШЕГО бизнеса.

Использую психологию для создания дизайна сайта который поможет решить Вашу проблему. Будь то продажи, заказы, консультации или же упаковка бизнеса для большего доверия пользователей.

Я точно НЕ СМОГУ работать без анализа целевой аудитории и без мониторинга Ваших конкурентов! Вам же нужен хороший результат от моей работы?)

﻿Свяжитесь со мной что бы обсудить наш проект:

Viber / WhatsApp +38 (066) 433 79 84

Telegram viktori_web

e-mail [email protected]