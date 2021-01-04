viktori_symonyk

Виктория Симоник viktori_symonyk

 
27 летУкраина/Луцк
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Веб-дизайнер по призванию, психолог по образованию

Специализируюсь на дизайне сайтов) Мне 23 года, совмещаю два образования для ВАШЕГО бизнеса. 

Использую психологию для создания дизайна сайта который поможет решить Вашу проблему. Будь то продажи, заказы, консультации или же упаковка бизнеса для большего доверия пользователей. 

Я точно НЕ СМОГУ работать без анализа целевой аудитории и без мониторинга Ваших конкурентов! Вам же нужен хороший результат от моей работы?)

﻿Свяжитесь со мной что бы обсудить наш проект:

Viber/ WhatsApp   +38 (066) 433 79 84

Telegram  viktori_web

e-mail   [email protected]

Behance     https://www.behance.net/viktoriasymonyk

    

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