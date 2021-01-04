Виктория Симоник viktori_symonykviktori_symonyk
27 летУкраина/Луцк
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Веб-дизайнер по призванию, психолог по образованию
Специализируюсь на дизайне сайтов) Мне 23 года, совмещаю два образования для ВАШЕГО бизнеса.
Использую психологию для создания дизайна сайта который поможет решить Вашу проблему. Будь то продажи, заказы, консультации или же упаковка бизнеса для большего доверия пользователей.
Я точно НЕ СМОГУ работать без анализа целевой аудитории и без мониторинга Ваших конкурентов! Вам же нужен хороший результат от моей работы?)
Свяжитесь со мной что бы обсудить наш проект:
Viber/ WhatsApp +38 (066) 433 79 84
Telegram viktori_web
e-mail [email protected]
Behance https://www.behance.net/viktoriasymonyk
Портфолио
- Landing Page для фирмы по монтажу стяжки пола53 просмотра
- Landing Page по строительству бань64 просмотра
- Landing Page Каршеринг82 просмотра