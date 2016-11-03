viktoria_olhowsk

Меня зовут Виктория, я Web Designer.

Доброго времени суток.

Я Веб Дизайнер в опытом менее 1 года. Я помогу вам создать достойный дизайн сайта. Люблю простоту, но со вкусом, что не мало важно влияет на конверсию сайта. Каждый сайт для меня, это как новый человек, который только что родился и по понятным причинам каждому нужно уделить должное внимание, за это я и люблю свою работу. У меня есть очень много идей, которые нужно обязательно внедрить в проекты.

Есть опыт маркетинга, помогу сделать продающий сайт или лендинг, соблюдая все правила типографики и маркетинга. готова обсудить проекты по скайпу и телефону.

Если вы заинтересовались, пишите, звоните, с радостью помогу!

Спасибо за внимание.