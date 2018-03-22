Представляю компанию в штате которой программисты с опытом работы более 10 лет в предметной области.
Несмотря на это предлагаем довольно демократичную цену за нашу работу.
Мы предлагаем Вам:
● Доработку конфигураций 1С и расширение функционала (задачи любой сложности);
● Внедрение новых конфигураций 1С и разработку конфигураций под конкретные задачи с нуля;
● Разработку интеграций вашей учетной системы с другими программными системами.
● Обеспечение горячей линии консультаций по вопросам работы системы 1С:Предприятие;
● Обновление конфигураций и платформы 1С:Предприятие, а также установка новых форм отчетности;
● Диагностика ошибок в конфигурациях и учете, а также их устранение;
● Резервное копирование, в том числе автоматическое;
● Управление правами пользователей, настройка и разработка интерфейсов.
Как результат работы наших специалистов — Ваша учетная система будет развиваться вместе с вашей компанией и отвечать требованиям Вашего бизнеса.