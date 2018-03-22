viktoria_riv

Виктория viktoria_riv

 
44 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Развитие и обслуживание учетной системы 1С

Представляю компанию в штате которой программисты с опытом работы более 10 лет в предметной области.

Несмотря на это предлагаем довольно демократичную цену за нашу работу. 

 Мы предлагаем Вам:

 

● Доработку конфигураций 1С и расширение функционала (задачи любой сложности); 

● Внедрение новых конфигураций 1С и разработку конфигураций под конкретные задачи с нуля; 

● Разработку интеграций вашей учетной системы с другими программными системами. 

● Обеспечение горячей линии консультаций по вопросам работы системы 1С:Предприятие; 

● Обновление конфигураций и платформы 1С:Предприятие, а также установка новых форм отчетности; 

● Диагностика ошибок в конфигурациях и учете, а также их устранение;  

● Резервное копирование, в том числе автоматическое; 

● Управление правами пользователей, настройка и разработка интерфейсов.

Как результат работы наших специалистов — Ваша учетная система будет развиваться вместе с вашей компанией и отвечать требованиям Вашего бизнеса.

1С-программирование
нет отзывов
$15/час
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