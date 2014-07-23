Виктория Лепилкина viktorialamiaviktorialamia
28 летРоссия/Волжский
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Пишу стихи,статьи и прозу!
Стихи - моя жизнь!Несмотря на юный возраст, "за плечами" немалый опыт писательства "взрослых" ,статей. Умения писать не менее труднее,чем умение рисовать!
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Нейминг и Слоганы
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Переводы
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Редактирование и Корректура
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Стихи, Песни и Проза
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