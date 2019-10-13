За аккордами для синтезатора, эстетикой и красивыми обработками - ко мне!
Привет мой друг! Хочу тебя познакомить со своими умениями, может тебе понадобится моя помощь.
Я могу тебе полностью подобрать любую мелодию какой либо песни.
Так же я могу тебе красиво обработать фотографии в любом стиле на твой вкус.
Если нужна помощь обращайся!
Мой номер - 89158412797 ( WhatsApp, Viber, Telegram)Пиши…
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Иллюстрации и Рисунки
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Музыка и Звуки
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$5/час
от $6от 23 часов
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Фотосъемка
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