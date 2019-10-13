За аккордами для синтезатора, эстетикой и красивыми обработками - ко мне!

Привет мой друг! Хочу тебя познакомить со своими умениями, может тебе понадобится моя помощь.

Я могу тебе полностью подобрать любую мелодию какой либо песни.

Так же я могу тебе красиво обработать фотографии в любом стиле на твой вкус.

Если нужна помощь обращайся!

Мой номер - 89158412797 ( WhatsApp, Viber, Telegram)Пиши…