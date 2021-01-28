viktoriialeseva

Виктория Лесева viktoriialesevaviktoriialeseva
Меня зовут Виктория, и я хочу предложить вам услуги СТОРИСМЕЙКЕРА!☀️
ЧТО ВХОДИТ В МОИ ОБЯЗАННОСТИ:
создаю контент-план для сторис;
подбираю индивидуальный стиль и концепцию ведения сторис;
оформляю уже готовый материал;
анализирую статистику сторис;
монтирую видео и обрабатываю фото;
делаю дизайны любой сложности;
создаю вовлекающие игры для сторис;
создаю трекеры/чек листы/макеты, в том числе рекламные.
и не только!
СО МНОЙ ВЫ:
поднимите вовлечённость и охваты;
разнообразите и сделаете ярче свои сторис;
получите больше свободного времени для других проектов;
всегда будете знать, что выложить в сторис, благодаря четкому контент-плану от меня;
ваши сторис обретут индивидуальный стиль, который подписчики будут узнавать из тысячи!
Если вы ещё сомневаетесь предлагаю вам 3 БЕСПЛАТНЫХ СТОРИС для вашего аккаунта, чтобы понять сработаемся ли мы懶
ОБУЧЕНИЕ:
✅"Сторис на миллион"
Курс от: @ulyakoroliova (64k)
✅"Как реанимировать охваты в сториз?"
Гайд от: @avantiina (48,3k)
✅"Как увеличить охваты в stories"
Чек-лист от: @sheff_diana (28,8k)
✅"Упаковка продающих Stories"
Гайд от: @danil.grit (27,1k)
✅"10 секретов высоких охватов"
Гайд от: @konobritskayaa (9,2k)
✅"Сторис в Instagram. Качественно и без стресса"
Гайд от: @smmsrinoy (1,1k)
Моё портфолио сторисмейкера и примеры работ:
https://drive.google.com/folderview?id=11DIAr-PANYKawMlfREmGHNs5W-ggL6-G