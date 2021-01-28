viktoriialeseva

Здравствуйте, меня зовут Виктория и я предоставляю вам услуги сторисмейкера🤍

Меня зовут Виктория, и я хочу предложить вам услуги СТОРИСМЕЙКЕРА!☀️

‍ЧТО ВХОДИТ В МОИ ОБЯЗАННОСТИ:

 создаю контент-план для сторис;

 подбираю индивидуальный стиль и концепцию ведения сторис;

 оформляю уже готовый материал;

 анализирую статистику сторис;

 монтирую видео и обрабатываю фото;

 делаю дизайны любой сложности;

 создаю вовлекающие игры для сторис;

 создаю трекеры/чек листы/макеты, в том числе рекламные.

и не только!

СО МНОЙ ВЫ:

поднимите вовлечённость и охваты;

разнообразите и сделаете ярче свои сторис;

получите больше свободного времени для других проектов;

всегда будете знать, что выложить в сторис, благодаря четкому контент-плану от меня;

ваши сторис обретут индивидуальный стиль, который подписчики будут узнавать из тысячи!

Если вы ещё сомневаетесь предлагаю вам 3 БЕСПЛАТНЫХ СТОРИС для вашего аккаунта, чтобы понять сработаемся ли мы懶

ОБУЧЕНИЕ:

✅"Сторис на миллион"

Курс от: @ulyakoroliova (64k)

✅"Как реанимировать охваты в сториз?"

Гайд от: @avantiina (48,3k)

✅"Как увеличить охваты в stories"

Чек-лист от: @sheff_diana (28,8k)

✅"Упаковка продающих Stories"

Гайд от: @danil.grit (27,1k)

✅"10 секретов высоких охватов"

Гайд от: @konobritskayaa (9,2k)

✅"Сторис в Instagram. Качественно и без стресса"

Гайд от: @smmsrinoy (1,1k)

Моё портфолио сторисмейкера и примеры работ:

https://drive.google.com/folderview?id=11DIAr-PANYKawMlfREmGHNs5W-ggL6-G