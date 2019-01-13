viktoriya-ska

Внимание, фрилансер

В профессии нахожусь уже 3 года.

-Была в составе организаторов группы про эстетику, которая за год набрала 20k подписчиков.

- Далее начала вести группу с обзорами по городу Тюмень, позже продала, так как уже не было желания развиваться в данной теме

- Свою страницу веду больше для души, долгое время была закрыта

- Сейчас учусь на 2 курсе инженерной специальности, но привлекает маркетинг. Много читаю по этой теме, смотрю вебинары.

-Люблю фотографировать, проходила курсы журналистики

- Имею intermediate уровень английского, в этом семестре пойду в языковую школу, чтобы дотянуть уровень до носителя

-Также из хобби спортзал, искусство, психология.

Очень ответственный, исполнительный человек.