viktoriya1995

Виктория viktoriya1995

 
29 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Рерайт, копирайт, переводы.

Отзывы заказчиков

nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
174 отзыва(-2)
$17
10 баллов
8 лет назад
Контрольная работа по экономическому анализу.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!