viktoriya_bal

Копирайтер, специалист по работе текстами
Опытный автор на ЯндексДзен, обладаю большим опытом работы с текстами, но и монотонную, не творческую работу, такую как рерайт, транскрибация, перевод фотографий и сканов в текст выполняю с удовольствием.
Создаю уникальные тексты, которые западают подписчикам в душу.
Хорошо знакома с бухгалтерской, экономической и бьюти-тематикой, поэтому на эти темы пишу особенно быстро и качественно.
Веду канал на ЯндексДзен, поэтому с радостью создам контент для этой площадки с учетом особенностей аудитории Дзена.
Создаю текстовое оформление для лендингов и одностраничников.
Выполняю заказы в минимальные сроки и всегда соблюдаю дедлайн.
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