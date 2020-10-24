viktoriya_bal

Копирайтер, специалист по работе текстами

Опытный автор на ЯндексДзен, обладаю большим опытом работы с текстами, но и монотонную, не творческую работу, такую как рерайт, транскрибация, перевод фотографий и сканов в текст выполняю с удовольствием.

Создаю уникальные тексты, которые западают подписчикам в душу.

Хорошо знакома с бухгалтерской, экономической и бьюти-тематикой, поэтому на эти темы пишу особенно быстро и качественно.

Веду канал на ЯндексДзен, поэтому с радостью создам контент для этой площадки с учетом особенностей аудитории Дзена.

Создаю текстовое оформление для лендингов и одностраничников.

Выполняю заказы в минимальные сроки и всегда соблюдаю дедлайн.