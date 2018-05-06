ТЗ Яндекс Директ Собрать семантическое ядро с кластеризацией (горячие, РСЯ,мало показов) для директа. Использовать Key Collector (файл с ядром нужнобудет предоставить. kcdb) и подготовить финальный файл .xls для выгрузки в direct коммандер+ файл с ...