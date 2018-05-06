Требуется SEO продвижение сайта zonazoo.ru Оптимизация и продвижение в поисковых системах. Жду ваших предложений с описанием пошагово комплекса работ по сайту. Портфолио и опыт обязательно!
Поисковые системы (SEO)28 заявок
Закрыт
5 лет назад
Требуется SEO продвижение сайта zonazoo.ru Оптимизация и продвижение в поисковых системах. Жду ваших предложений с описанием пошагово комплекса работ по сайту. Портфолио и опыт обязательно!
Добрый день! Необходима разработка интернет-магазина битрикс. Есть примерный шаблон https://www.templatemonster.com/ru/demo/58978.html На данном этапе необходимо сверстать шаблон и вывести его в битриксе компонентами.
ТЗ Яндекс Директ Собрать семантическое ядро с кластеризацией (горячие, РСЯ,мало показов) для директа. Использовать Key Collector (файл с ядром нужнобудет предоставить. kcdb) и подготовить финальный файл .xls для выгрузки в direct коммандер+ файл с ...