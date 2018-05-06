viktorjoy

Виктор viktorjoy

 
39 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • SEO оптимизация сайта

    Требуется SEO продвижение сайта zonazoo.ru Оптимизация и продвижение в поисковых системах. Жду ваших предложений с описанием пошагово комплекса работ по сайту.  Портфолио и опыт обязательно!

    Поисковые системы (SEO)28 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка интернет магазина битрикс

    Добрый день! Необходима разработка интернет-магазина битрикс. Есть примерный шаблон  https://www.templatemonster.com/ru/demo/58978.html На данном этапе необходимо сверстать шаблон и вывести его в битриксе компонентами.

    HTML
    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Семантическое ядро директ

    ТЗ Яндекс Директ Собрать семантическое ядро с кластеризацией (горячие, РСЯ,мало показов) для директа.  Использовать Key Collector (файл с ядром нужнобудет предоставить. kcdb) и подготовить финальный файл .xls для выгрузки в direct коммандер+ файл с ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

artur_kaa
Артур 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Семантическое ядро директ
Интересный проект, хороший заказчик
Артур молодец! все сделал хорошо и во время!
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