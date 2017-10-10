Королёв Виктор

Информационные технологии, интернет, телеком

Программирование, Разработка

Управление проектами

Web инженер

Веб-программирование PHP 7.3 версия1PHP 5.6 SQL phpMyAdmin Знания ООП MySQL Разработка нового и интересного функционала (startup) FrondEndHTML5 Ajax CSS Адаптивная вёрстка Разработка технических заданий Администрирование сетевого оборудования Знания OS: Win-XP,7,8,10; Linux. Настройка Роутеров Ремонт компьютерной техники и ноутбуков Знания CMS Знания Фреймворков: Laravel,Yi2. Работа с API написание пользовательской документации, администрирование хостинга и почтового сервераСоздание сайтов работа с гарантийными документами. Резервное копирование данных и восстановление любой OS управление облачными сервисами техническое сопровождение Знание современных CMS: WordPress, OpenCart. Знание методологии и проектирование современных шаблонов: MVP, MVC, Singleton, Smarty, Pro