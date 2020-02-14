viktorkutsel2012

Инженер проектировщик систем электроснабжения и систем пожарной безопасности

Специалист по проектированию систем внутреннего и внешнего электроснабжения, пожарной безопасности для любых объектов гражданского строительства и промышленности (многоэтажное жилье, офисы, гипермаркеты, офисные центры, стадионы, бани, автостоянки, заводы, элеваторы, и т.д.; кабельные и воздушные линии до 110 кВ). Разделы: ЭГ, ЭМ, ЭО, ЭК, ЭН, ЭС, ОПС, СОУЭ, АУПТ. Проектирование и согласование документации в соответствующих органах (РФ, Украина). Использование специализированных программ для расчетов. Использую программы: AutoCAD, Autodesk Revit, DIALux, Компас, Электрик и др. Опыт в проектировании от 15 лет