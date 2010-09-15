Разработка GIS/CAD систем любой сложности (C++, Qt, ArcGIS, Oracle и т.д.)
— проектирование, разработка, внедрение и сопровождение информационных систем для предприятий различного масштаба;
— консультации по GIS системам (в частности, ArcGIS);
— разработка программного обеспечения для геоинформационных систем, а также помощь в проектировании и создании ГИС, поставка специализированного программного обеспечения для ГИС;
— создание векторных карт, оцифровка растровых изображений.
Для серьезных проектов имеется команда разработчиков из 5 человек.
email: [email protected]
icq: 177-287