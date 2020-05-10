SEO, WEB-дизайн, создание сайтов. Решим вашу проблему качественно и быстро!

WEB-дизайн и Маркетинг

Приветствую! Моё имя Виктор и я фрилансер из Сибири. Мне 19 лет, боюсь высоты, люблю сладости, очень сильно люблю свою семью и всячески забочусь о ней) Не люблю ленивых людей, которые ноют, что у них нет денег, нет опыта, ничего не умеют и не знают, но даже не пытаются поднять свои чресла с дивана, чтобы начать уже жить по-настоящему. Сразу обнадёжу Вас, что я полная противоположность таким людям. Работаю в дизайне около 2-х лет, ранее работал на таких биржах, как "Kwork", "YouDo", "UpWork", "FL.ru". Помимо дизайна хорошо разбираюсь в маркетинге. Так что, если у Вас есть, что продвинуть и задизайнить - то вы прямо по адресу!

Избавлю от всех невзгод и проблем!

В случае, если Вам необходимы другого плана услуги, у меня есть опыт работы и в других сферах. Работаю с заданием любой сложности. Берусь как за простые, так и за задания с пометкой "сверхсложно". Особенно сейчас буду рад любым заказам, так как нужно набивать репутацию.

SEO

SEO занимаюсь около года. Если нужно собрать семантическое ядро, подлатать тексты, провести SEO-анализ, провести анализ конкурентов, провести анализ ЦА, продвинуть сайт и тому подобное, то добро пожаловать я исполню Ваши желания практически взмахом волшебной палочки)

Преимущества:

+ Качественное и быстрое выполнение заказа строго по ТЗ

+ Использует белые методы продвижения (основной упор на внутреннюю оптимизацию)

+ Сертифицированный специалист по Яндекс.Директ, Яндекс.Метрике, Гугл.аналитикс

Создание сайтов/Вёрстка сайтов

Создам для Вас шикарный сайт под ключ!

Знания, умения, навыки:

HTML5, CSS3, jQuery.

Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).

Блочная фиксированная / резиновая верстка.

Адаптивная верстка.

Responsive.

Bootstrap 3.

LESS/SCSS

GulpJS

Git

Parallax scrolling.

Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Соблюдение стандартов W3C.

SEO-верстка.

Адаптация / внедрение плагинов.

Использование спрайтов.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).

Реализация pixel perfect.

Комментарии.

Принцип работы:

Если я взялся за Ваш заказ - значит будьте уверены, что я его выполню на все 120%!

Гарантирую:

Соблюдение сроков.

Качественную работу.

Разумные цены.

Постоянный online.

Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

Ответ на письма, написанные на почту - 100%.

График:

7 дней в неделю (ПН-ВС)

с 5:00 до 20:00 по МСК

Оплату можно совершить любым из представленных способов: