viktorlate

Виктор viktorlate

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
SEO, WEB-дизайн, создание сайтов. Решим вашу проблему качественно и быстро!

WEB-дизайн и Маркетинг

Приветствую! Моё имя Виктор и я фрилансер из Сибири. Мне 19 лет, боюсь высоты, люблю сладости, очень сильно люблю свою семью и всячески забочусь о ней) Не люблю ленивых людей, которые ноют, что у них нет денег, нет опыта, ничего не умеют и не знают, но даже не пытаются поднять свои чресла с дивана, чтобы начать уже жить по-настоящему. Сразу обнадёжу Вас, что я полная противоположность таким людям. Работаю в дизайне около 2-х лет, ранее работал на таких биржах, как "Kwork", "YouDo", "UpWork", "FL.ru". Помимо дизайна хорошо разбираюсь в маркетинге. Так что, если у Вас есть, что продвинуть и задизайнить - то вы прямо по адресу! 

Избавлю от всех невзгод и проблем!

В случае, если Вам необходимы другого плана услуги, у меня есть опыт работы и в других сферах. Работаю с заданием любой сложности. Берусь как за простые, так и за задания с пометкой "сверхсложно". Особенно сейчас буду рад любым заказам, так как нужно набивать репутацию.

SEO

SEO занимаюсь около года. Если нужно собрать семантическое ядро, подлатать тексты, провести SEO-анализ, провести анализ конкурентов, провести анализ ЦА, продвинуть сайт и тому подобное, то добро пожаловать я исполню Ваши желания практически взмахом волшебной палочки)

Преимущества: 

+ Качественное и быстрое выполнение заказа строго по ТЗ

+ Использует белые методы продвижения (основной упор на внутреннюю оптимизацию)

+ Сертифицированный специалист по Яндекс.Директ, Яндекс.Метрике, Гугл.аналитикс

Создание сайтов/Вёрстка сайтов

Создам для Вас шикарный сайт под ключ!

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Responsive.
  • Bootstrap 3.
  • LESS/SCSS
  • GulpJS
  • Git
  • Parallax scrolling.
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • SEO-верстка.
  • Адаптация / внедрение плагинов.
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
  • Реализация pixel perfect.
  • Комментарии.

Принцип работы: 

Если я взялся за Ваш заказ - значит будьте уверены, что я его выполню на все 120%!

Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Разумные цены.
  • Постоянный online.
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
  • Ответ на письма, написанные на почту - 100%.

График:

7 дней в неделю (ПН-ВС)

с 5:00 до 20:00 по МСК

Оплату можно совершить любым из представленных способов:

  • Карта Совкомбанка (Visa, МИР)
  • Карта Тинькофф банка (МИР)
  • Qiwi
  • WebMoney (WMZ, WMR)
  • Яндекс Деньги
  • PayPal
Обратите внимание! Комиссию за перевод оплачивает Заказчик.