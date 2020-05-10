WEB-дизайн и Маркетинг
Приветствую! Моё имя Виктор и я фрилансер из Сибири. Мне 19 лет, боюсь высоты, люблю сладости, очень сильно люблю свою семью и всячески забочусь о ней) Не люблю ленивых людей, которые ноют, что у них нет денег, нет опыта, ничего не умеют и не знают, но даже не пытаются поднять свои чресла с дивана, чтобы начать уже жить по-настоящему. Сразу обнадёжу Вас, что я полная противоположность таким людям. Работаю в дизайне около 2-х лет, ранее работал на таких биржах, как "Kwork", "YouDo", "UpWork", "FL.ru". Помимо дизайна хорошо разбираюсь в маркетинге. Так что, если у Вас есть, что продвинуть и задизайнить - то вы прямо по адресу!
Избавлю от всех невзгод и проблем!В случае, если Вам необходимы другого плана услуги, у меня есть опыт работы и в других сферах. Работаю с заданием любой сложности. Берусь как за простые, так и за задания с пометкой "сверхсложно". Особенно сейчас буду рад любым заказам, так как нужно набивать репутацию.
SEO
SEO занимаюсь около года. Если нужно собрать семантическое ядро, подлатать тексты, провести SEO-анализ, провести анализ конкурентов, провести анализ ЦА, продвинуть сайт и тому подобное, то добро пожаловать я исполню Ваши желания практически взмахом волшебной палочки)
Преимущества:
+ Качественное и быстрое выполнение заказа строго по ТЗ
+ Использует белые методы продвижения (основной упор на внутреннюю оптимизацию)
+ Сертифицированный специалист по Яндекс.Директ, Яндекс.Метрике, Гугл.аналитикс
Создание сайтов/Вёрстка сайтов
Создам для Вас шикарный сайт под ключ!
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Responsive.
- Bootstrap 3.
- LESS/SCSS
- GulpJS
- Git
- Parallax scrolling.
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- SEO-верстка.
- Адаптация / внедрение плагинов.
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
- Реализация pixel perfect.
- Комментарии.
Принцип работы:
Если я взялся за Ваш заказ - значит будьте уверены, что я его выполню на все 120%!
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Постоянный online.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
График:
7 дней в неделю (ПН-ВС)
с 5:00 до 20:00 по МСК
Оплату можно совершить любым из представленных способов:
- Карта Совкомбанка (Visa, МИР)
- Карта Тинькофф банка (МИР)
- Qiwi
- WebMoney (WMZ, WMR)
- Яндекс Деньги
- PayPal
Портфолио
- Адаптивная верстка landing page77 просмотров
- Home (Верстка сайта HTML//SCSS)79 просмотров
- Лендинг путешествия по озёрам Канады73 просмотра
- Создание сайтов на tilda.cc на примере "СБ"80 просмотров
- Лендинг для "Stella Digital"61 просмотр
- Лендинг студии Звукозаписи51 просмотр