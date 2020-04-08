viktory_ya

Занимаюсь SMM и контекстом

Стаж работы с SMM - полгода. Веду группы, настраиваю таргетированную рекламу в соц. сетях.

Также закончила курсы SMM продвижения.

Накруткой лайков не занимаюсь, только честное продвижение.

Стаж работы с контекстной рекламой - год. Работала в компаниях в сфере недвижимости и продвигала курсы повышения квалификации и переподготовки. Настраиваю рекламные компании КМС (контекстно-медийная сеть), РСЯ (рекламная сеть Яндекса) и на поисковых системах яндекса и гугла.

Занималась emai - маркетингом.

Выполняю работу в срок, прислушиваюсь к рекомендациям.