Розробка проектів Excel-VBA
Навички
Знання Excel-VBA, практичне застосування ООП, уміння алгоритмізувати завдання, досвід роботи із завданнями різної спрямованості, виконання складних проектів
Досвід роботи
Робота в Excel – з 2008 року
З 2011 – freelancer, розробки в Excel: консолідація, аналітика, обробка та зберігання даних, матеріальне та фінансове планування, моделювання, формування документів, розмежування доступу.
Функціонал, що використовується
Вбудовані інструменти Excel, функції листа, VBA (макроси, подієві процедури, функції користувача (UDF), форми користувача).