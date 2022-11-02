Розробка проектів Excel-VBA

Навички

Знання Excel-VBA, практичне застосування ООП, уміння алгоритмізувати завдання, досвід роботи із завданнями різної спрямованості, виконання складних проектів

Досвід роботи

Робота в Excel – з 2008 року

З 2011 – freelancer, розробки в Excel: консолідація, аналітика, обробка та зберігання даних, матеріальне та фінансове планування, моделювання, формування документів, розмежування доступу.

Функціонал, що використовується

Вбудовані інструменти Excel, функції листа, VBA (макроси, подієві процедури, функції користувача (UDF), форми користувача).