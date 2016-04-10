Разработчик Delphi/FireBird. Опыт программирования более 10 лет

4 года являюсь руководителем небольшой команды разработчиков из 3 человек.

Последние 6 лет занимаюсь разработкой ПО для автоматизации и учета процессов производства и систем управления взаимоотношениями с клиентами.

Более 10 лет программирования на Delphi (из них 6 лет в связке с FireBird).

1 год занимался разработкой на C#/ASP.NET.

Имеются базовые знания С++ (2 года), PHP (0.5 года).

Увлекаюсь разработкой игровых приложений, математикой, ИИ и защитой ПО.