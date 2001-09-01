vilb_elena

Контент-менеджер, копирайтер, рерайтер

Дата рождения — 05.05.1984

Цель — в связи с маленькой загруженностью ищу дополнительную удаленную работу.

Опыт работы

Контент-менеджер, копирайтер интернет-магазина

с 01.2009 по наст. Время (4 год 1 месяц)

Ф-ОП Сурков Д.О. (Оптовая и розничная торговля натурального кофе, чая, посуды, оборудования)

- Поддержка web-сайта магазина, наполнение интернет-магазина новыми товарами

- Поиск информации и фото в интернете, характеристики товаров, описания - короткий копирайт или рерайт.

- Редактирование имеющегося каталога товаров, чистка от мусора в описаниях, рерайт/копирайт описания.

Специалист тендерного отдела

с 06.2008 по 02.2009 (8 месяцев)

ООО ВиДи Юникомерс (Оптовая и розничная торговля автомобилями)

- Мониторинг объявлений о торгах.

- Запрос и получение конкурсной документации

- Подготовка пакета документов, необходимого для участия в торгах в соответствии с требованиями заказчика и действующим положением о закупке;

- Оформление технических и финансовых предложений, заказ справок для участия в торгах;

- Контроль отправки и получения документов по торгах; отслеживания информации по результатам торгов, доведение полученной информации до руководителей департаментов компании.

Администратор торгового зала (старший смены)

с 11.2005 по 06.2008 ( 2 года 7 месяцев)

ООО Суматра ЛТД (Оптовая и розничная торговля парфюмерно-косметической продукцией, парафармацеей)

- Работа с клиентами в торговом зале.

- Консультирование по вопросам, выкладка товара

- Координация работы продавцов-консультантов и обучение персонала (12 чел.),

- Работа с клиентской базой, решение различных вопросов, связанных с обслуживанием в магазине,

- Проведение инвентаризации, анализ предварительного заказа,

- Работа с первичной документацией и офисной техникой,

- Ведение отчетности по клиентам, продажи и кассовыми аппаратами,

-Ответственность за режим работы магазина, знания широкого ассортимента товара (около 15 тыс. наименований),

- Исполнение обязанностей управляющего магазина

Образование

Высшее - с 09.2001 по 06.2006

РИСКСУ, Международные отношения, Ровно.

Владение языками

Украинский— эксперт

Русский— эксперт

Рекомендации

Дмитрий Олегович, директор интернет магазина Surkoff (sugar+kofe).

тел.: 093 756 55 66

Дополнительная информация

опытный пользователь ПК, свободно владею офисным пакетом Microsoft Office (Word, Excel), копирайт-рерайт, свободно ориентируюсь в Интернет и поисковых системах, навыки поиска текстов, картинок, информации, Paint, Photoshop