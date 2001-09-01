vilb_elena

Контент-менеджер, копирайтер, рерайтер
Дата рождения — 05.05.1984
Цель — в связи с маленькой загруженностью ищу дополнительную удаленную работу.
Опыт работы
Контент-менеджер, копирайтер интернет-магазина
с 01.2009 по наст. Время (4 год 1 месяц)
Ф-ОП Сурков Д.О. (Оптовая и розничная торговля натурального кофе, чая, посуды, оборудования)
- Поддержка web-сайта магазина, наполнение интернет-магазина новыми товарами
- Поиск информации и фото в интернете, характеристики товаров, описания - короткий копирайт или рерайт.
- Редактирование имеющегося каталога товаров, чистка от мусора в описаниях, рерайт/копирайт описания.
Специалист тендерного отдела
с 06.2008 по 02.2009 (8 месяцев)
ООО ВиДи Юникомерс (Оптовая и розничная торговля автомобилями)
- Мониторинг объявлений о торгах.
- Запрос и получение конкурсной документации
- Подготовка пакета документов, необходимого для участия в торгах в соответствии с требованиями заказчика и действующим положением о закупке;
- Оформление технических и финансовых предложений, заказ справок для участия в торгах;
- Контроль отправки и получения документов по торгах; отслеживания информации по результатам торгов, доведение полученной информации до руководителей департаментов компании.
Администратор торгового зала (старший смены)
с 11.2005 по 06.2008 ( 2 года 7 месяцев)
ООО Суматра ЛТД (Оптовая и розничная торговля парфюмерно-косметической продукцией, парафармацеей)
- Работа с клиентами в торговом зале.
- Консультирование по вопросам, выкладка товара
- Координация работы продавцов-консультантов и обучение персонала (12 чел.),
- Работа с клиентской базой, решение различных вопросов, связанных с обслуживанием в магазине,
- Проведение инвентаризации, анализ предварительного заказа,
- Работа с первичной документацией и офисной техникой,
- Ведение отчетности по клиентам, продажи и кассовыми аппаратами,
-Ответственность за режим работы магазина, знания широкого ассортимента товара (около 15 тыс. наименований),
- Исполнение обязанностей управляющего магазина
Образование
Высшее - с 09.2001 по 06.2006
РИСКСУ, Международные отношения, Ровно.
Владение языками
Украинский— эксперт
Русский— эксперт
Рекомендации
Дмитрий Олегович, директор интернет магазина Surkoff (sugar+kofe).
тел.: 093 756 55 66
Дополнительная информация
опытный пользователь ПК, свободно владею офисным пакетом Microsoft Office (Word, Excel), копирайт-рерайт, свободно ориентируюсь в Интернет и поисковых системах, навыки поиска текстов, картинок, информации, Paint, Photoshop