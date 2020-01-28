Настрою рекламу в Яндекс директ/аудит сайта и конкурентов бесплатно

Добрый день!

Для Вас предложение по настройке рекламнойкампании в Я.Директ.

Яндекс - Это лидер среди сервисов обработкипоисковых запросов пользователей Интернета. Это несколько тысяч сайтов рунета,

на которых ежесекундно Ваша реклама будет искать нужных Вам клиентов.

Что входит в Настройку рекламы в РСЯ /Поиск

-Согласование с Вами целей Вашей кампании.

-Анализ Вашего продукта. Представлю вменяемыйаудит от лица "обычного" потенциального клиента.

-Анализ конкурентов и ниши в целом.

-Создание объявлений в количестве необходимомдля результативной РК.

-Согласование и внесение бюджета для РК.

-Запуск РК.

-В течение недели буду проводить подробныйанализ статистики и оптимизировать Вашу кампанию, достигая качественных

показателей. От Вас будет необходим доступ к сайту для установки сервиса,

предоставляющего статистику по посетителям. Без него результативность будет

"разовой".

Минимальный бюджет запуска РК от 1000-5000рублей.

Имею опыт работы с клиентами в предложении услугкак b2b так и b2c, диплом МВА. Настройка РСЯ и Поисковой рекламы в ЯД в

таких нишах как: патентное бюро (РСЯ/Поиск-СПб), йога туры (РСЯ-МСК), дезинсекция

(Поиск-СПб, Пенза), установка видеонаблюдения (РСЯ/Поиск-МСК), скупка битых

авто (Поиск-Екат).

Я готова начать работу (настроить РК) для Вас от2000 р. – РСЯ, от 5000 р – поиск. (стоимость зависит от ниши и объема

ключей)

Аудит сайта и конкурентов - бесплатно.

Пишите на любой мессенджер, спрашивайте. Судовольствием отвечу на все вопросы. Буду рада помочь вам в привлечении

клиентов и организации бизнеса. Skype: live:7b8b603ee24b468eEmail:[email protected]Телефон:89086817705Vkontakte:https://vk.com/id190779132