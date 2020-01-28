Добрый день!
Для Вас предложение по настройке рекламнойкампании в Я.Директ.
Яндекс - Это лидер среди сервисов обработкипоисковых запросов пользователей Интернета. Это несколько тысяч сайтов рунета,
на которых ежесекундно Ваша реклама будет искать нужных Вам клиентов.
Что входит в Настройку рекламы в РСЯ /Поиск
-Согласование с Вами целей Вашей кампании.
-Анализ Вашего продукта. Представлю вменяемыйаудит от лица "обычного" потенциального клиента.
-Анализ конкурентов и ниши в целом.
-Создание объявлений в количестве необходимомдля результативной РК.
-Согласование и внесение бюджета для РК.
-Запуск РК.
-В течение недели буду проводить подробныйанализ статистики и оптимизировать Вашу кампанию, достигая качественных
показателей. От Вас будет необходим доступ к сайту для установки сервиса,
предоставляющего статистику по посетителям. Без него результативность будет
"разовой".
Минимальный бюджет запуска РК от 1000-5000рублей.
Имею опыт работы с клиентами в предложении услугкак b2b так и b2c, диплом МВА. Настройка РСЯ и Поисковой рекламы в ЯД в
таких нишах как: патентное бюро (РСЯ/Поиск-СПб), йога туры (РСЯ-МСК), дезинсекция
(Поиск-СПб, Пенза), установка видеонаблюдения (РСЯ/Поиск-МСК), скупка битых
авто (Поиск-Екат).
Я готова начать работу (настроить РК) для Вас от2000 р. – РСЯ, от 5000 р – поиск. (стоимость зависит от ниши и объема
ключей)
Аудит сайта и конкурентов - бесплатно.
Пишите на любой мессенджер, спрашивайте. Судовольствием отвечу на все вопросы. Буду рада помочь вам в привлечении
клиентов и организации бизнеса. Skype: live:7b8b603ee24b468eEmail:[email protected]Телефон:89086817705Vkontakte:https://vk.com/id190779132