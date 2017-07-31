vilsongalina

Галина Вилсон vilsongalinavilsongalina
46 летЕгипет/Александрия
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Переводы (англ-русс, араб-русс) быстро и качественно. Копирайтинг и рерайтинг статей
Переводы (англ-русс, араб-русс) быстро и качественно.
Перевод документов, статей, веб-сайтов, книг и тех.документации.
Копирайтинг и рерайтинг статей для сайтов (быстро, качественно) уникальность не менее 96%.
Работа с графическими редакторами (Фотошоп).
Работа с видеоредакторами (Camtasia Studio, Vegas Pro, Adobe).