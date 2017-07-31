vilsongalina

Переводы (англ-русс, араб-русс) быстро и качественно. Копирайтинг и рерайтинг статей

Переводы (англ-русс, араб-русс) быстро и качественно.

Перевод документов, статей, веб-сайтов, книг и тех.документации.

Копирайтинг и рерайтинг статей для сайтов (быстро, качественно) уникальность не менее 96%.

Работа с графическими редакторами (Фотошоп).

Работа с видеоредакторами (Camtasia Studio, Vegas Pro, Adobe).