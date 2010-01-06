Переводчик, англ.яз.

Я хорошо владею английским языком. И искренне надеюсь, что мои навыки принесут и Вам, уважаемый заказчик, и мне пользу. Русский, кстати, тоже знаю неплохо: два года проработал на должности выпускающего редактора в крупном издательском доме (профиль: выпуск переводной технической и учебной литературы).

Предлагаю следующие услуги:

- Перевод текстов любой сложности;

- Перевод технической документации;

- Написание технической документации;

- Художественный перевод;

С особым удовольствием имею дело с текстами IT-тематики.

Качество и соблюдение сроков гарантирую.