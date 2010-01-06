Переводчик, англ.яз.
Я хорошо владею английским языком. И искренне надеюсь, что мои навыки принесут и Вам, уважаемый заказчик, и мне пользу. Русский, кстати, тоже знаю неплохо: два года проработал на должности выпускающего редактора в крупном издательском доме (профиль: выпуск переводной технической и учебной литературы).
Предлагаю следующие услуги:
- Перевод текстов любой сложности;
- Перевод технической документации;
- Написание технической документации;
- Художественный перевод;
С особым удовольствием имею дело с текстами IT-тематики.
Качество и соблюдение сроков гарантирую.
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