vimcom_RU

Кирилл vimcom_RU

 
35 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка дизайна магазина и блога

    $1000

    Доброго времени, необходим дизайн магазина-каталога и новостной ленты. При создании дизайна учитывать специфику CMS на которые он в последующем будет натягиваться. магазин - phpshop лента новостей - livestreet ТЗ в прикрепленном файле. В ТЗ есть раздел структура ...

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • SEO-аудит

    Доброго времени, необходима консультация по новому сайту, а точнее : 1. Проверка верстки и выводимых шаблонов – к примеру выводить тайтл лучше тут, объединить js файлы для меньше нагрузки и т.д. 2. Что необходимо сделать чтобы не ...

    JavascriptСемантическое ядро
    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка дизайна внутренних страниц сайта

    Доброго времени, есть сайт с частично готовым дизайном и версткой (в данный момент закрыт, доступ на сайт дам), необходимо доработать дизайн внутренних страниц сайта, а именно: 1. новости – интересует несколько макетов новости (новость со списком, таблицей, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Tavyel
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Доработка дизайна внутренних страниц сайта
Благодарю за сотрудничество. Постановка задачи чёткая, предоставлена вся необходимая информация, проект качественный и интересный. Кирилл - приятный, вежливый заказчик. Оплата поступила вовремя и без проблем. Рекомендую.
Екатерина ответственный фрилансер, не пропадает, на связи практически в любое время. Быстро и качественно справилась с заданием. Будем работать и дальше.
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