Доброго времени, необходима консультация по новому сайту, а точнее : 1. Проверка верстки и выводимых шаблонов – к примеру выводить тайтл лучше тут, объединить js файлы для меньше нагрузки и т.д. 2. Что необходимо сделать чтобы не ...