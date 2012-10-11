Доброго времени, необходим дизайн магазина-каталога и новостной ленты. При создании дизайна учитывать специфику CMS на которые он в последующем будет натягиваться. магазин - phpshop лента новостей - livestreet ТЗ в прикрепленном файле. В ТЗ есть раздел структура ...
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- $1000Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт11 лет назад
Доброго времени, необходима консультация по новому сайту, а точнее : 1. Проверка верстки и выводимых шаблонов – к примеру выводить тайтл лучше тут, объединить js файлы для меньше нагрузки и т.д. 2. Что необходимо сделать чтобы не ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт11 лет назад
Доброго времени, есть сайт с частично готовым дизайном и версткой (в данный момент закрыт, доступ на сайт дам), необходимо доработать дизайн внутренних страниц сайта, а именно: 1. новости – интересует несколько макетов новости (новость со списком, таблицей, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Отзывы фрилансеров
$30
10 баллов
11 лет назад
Благодарю за сотрудничество. Постановка задачи чёткая, предоставлена вся необходимая информация, проект качественный и интересный. Кирилл - приятный, вежливый заказчик. Оплата поступила вовремя и без проблем. Рекомендую.
Ответный отзыв
Екатерина ответственный фрилансер, не пропадает, на связи практически в любое время. Быстро и качественно справилась с заданием. Будем работать и дальше.