Только качественно и в срок - создание дизайнов сайтов, визиток, логотипов, иконок.
Моя цель - предоставление лучшей услуги на рынке!
Делаю правки в проект в течение 3 дней БЕСПЛАТНО!
Работая со мной вы экономите:
- Деньги Качественно делаю дизайн за адекватную цену, не пытаясь обобрать клиента.
- Время⏱ Уверен, многие думают, что разработка дизайна займет очень много времени, но только не со мной. Я делаю быстро и в срок!
- Нервы Знаю, что все мелочи и детали уточнить до начала работы невозможно, поэтому я приму все ваши пожелания по внесению правок в проект во время работы и после.
Со мной удобно работать и мне важно, чтобы клиент остался довольным результатом!
Ответственность:
-> Готов приступить сразу
-> Всегда довожу дело до конца
-> Не нарушаю сроки
-> Всегда на связи
Род занятий:
1. Веб-дизайн
2. Создание дизайна визиток, баннеров
3. Создание логотипов
4. Обработка фотографий
Обучался, много практиковался и решил предоставлять свои услуги как фрилансер.
Связь:
~ E-mail: [email protected]
~ Телеграм: vinogradoff12
~ Whatsapp: 79312881201
Ссылки на социальные сети:
> ВКонтакте: https://vk.com/vinogradoff12
> Instagram: https://www.instagram.com/vinogradoff12/
Способ оплаты:
- Перевод на банковскую карту
- Перевод на QIWI/PayPall
- Оплата криптовалютой
Или любым другим удобным для вас способом.
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