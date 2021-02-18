Создание качественного дизайна сайта, визиток, баннеров, логотипов🔥

Только качественно и в срок - создание дизайнов сайтов, визиток, логотипов, иконок.

Моя цель - предоставление лучшей услуги на рынке!

Делаю правки в проект в течение 3 дней БЕСПЛАТНО!

Работая со мной вы экономите:

- Деньги Качественно делаю дизайн за адекватную цену, не пытаясь обобрать клиента.

- Время⏱ Уверен, многие думают, что разработка дизайна займет очень много времени, но только не со мной. Я делаю быстро и в срок!

- Нервы Знаю, что все мелочи и детали уточнить до начала работы невозможно, поэтому я приму все ваши пожелания по внесению правок в проект во время работы и после.

Со мной удобно работать и мне важно, чтобы клиент остался довольным результатом!

Ответственность:

-> Готов приступить сразу

-> Всегда довожу дело до конца

-> Не нарушаю сроки

-> Всегда на связи

Род занятий:

1. Веб-дизайн

2. Создание дизайна визиток, баннеров

3. Создание логотипов

4. Обработка фотографий

Обучался, много практиковался и решил предоставлять свои услуги как фрилансер.

Связь:

~ E-mail: [email protected]

~ Телеграм: vinogradoff12

~ Whatsapp: 79312881201

Ссылки на социальные сети:

> ВКонтакте: https://vk.com/vinogradoff12

> Instagram: https://www.instagram.com/vinogradoff12/

Способ оплаты:

- Перевод на банковскую карту

- Перевод на QIWI/PayPall

- Оплата криптовалютой

Или любым другим удобным для вас способом.