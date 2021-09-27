vindervulda

Анна vindervulda

 
23 года
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Меня зовут Аня, я веб-дизайнер

Я разрабатываю дизайн:

1)Рекламных баннеров;

2)YouTube обложек;

3)Презентаций и коммерческих предложений;

4)Сайтов;

5)PDF-файлов, чек-листов и гайдов;

6)Оформления разных социальных сетей.

Вместе мы добьемся нужного результата и поставим правильные акценты.