Меня зовут Аня, я веб-дизайнер
Я разрабатываю дизайн:
1)Рекламных баннеров;
2)YouTube обложек;
3)Презентаций и коммерческих предложений;
4)Сайтов;
5)PDF-файлов, чек-листов и гайдов;
6)Оформления разных социальных сетей.
Вместе мы добьемся нужного результата и поставим правильные акценты.
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Портфолио
- Презентация для коворкинга44 просмотра
- Одностраничный сайт для школы английского языка44 просмотра
- Лендинг для ремонта компьютера/ноутбука/смартфона57 просмотров
- Интернет-магазин для ежедневников64 просмотра