Науменко Денис Александрович
Личные данные:
Адрес: Ростов-на-Дону
Телефон: дом. 8 (863) 277-15-49, моб. 8-903-464-94-31
e-mail: [email protected]
Дата рождения: 12.12.1982 г.
Интересующая зарплата: Достойная, по результатам собеседования.
Базовое образование: Среднее профессиональное. Ростовское художественное училище им. Грекова. 1997-2002 г.
Специальность: живопись.
Специализация: Художественно-педагогическая
Дополнительное образование: ЮФУ РГПУ.
Художественно-графический факультет
Специальность: Художник-педагог
Опыт работы:
Оформление праздников: «Шолоховская весна», «День города Ростова-на-Дону»,
«День города Таганрога»
Оформление сцен для спектаклей.
Книжное издательство «Феникс»: художник-иллюстратор.
Издательство «Ринх»: оформление книги «Такая разная жизнь», «Сборник рассказов», «Улица детства» (В.С.Золоторев).
Дизайн-студия «Форт Пост»: художник по раскраскам, художник-иллюстратор.
Участвовал при разработке флэш-игры «Искра» http://www.joxflashmult.narod.ru/
Компания «Timer-comics»: художник по контурам.
Дополнительная информация: Владение компьютером.
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