vinilson

Денис Науменко vinilson

 
41 годРоссия/Ростов-на-Дону
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Художник

Науменко Денис Александрович

Личные данные:

Адрес: Ростов-на-Дону

Телефон: дом. 8 (863) 277-15-49, моб. 8-903-464-94-31

e-mail: [email protected]

Дата рождения: 12.12.1982 г.

Интересующая зарплата: Достойная, по результатам собеседования.

Базовое образование: Среднее профессиональное. Ростовское художественное училище им. Грекова. 1997-2002 г.

Специальность: живопись.

Специализация: Художественно-педагогическая

Дополнительное образование: ЮФУ РГПУ.

Художественно-графический факультет

Специальность: Художник-педагог

Опыт работы:

Оформление праздников: «Шолоховская весна», «День города Ростова-на-Дону»,

«День города Таганрога»

Оформление сцен для спектаклей.

Книжное издательство «Феникс»: художник-иллюстратор.

Издательство «Ринх»: оформление книги «Такая разная жизнь», «Сборник рассказов», «Улица детства» (В.С.Золоторев).

Дизайн-студия «Форт Пост»: художник по раскраскам, художник-иллюстратор.

Участвовал при разработке флэш-игры «Искра» http://www.joxflashmult.narod.ru/

Компания «Timer-comics»: художник по контурам.

Дополнительная информация: Владение компьютером.

Портфолио